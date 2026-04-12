Український кіберспортсмен став найкращим гравцем на турнірі в Бухаресті

Ілля Мандебура
Колишній гравець системи Navi продемонстрував стабільність протягом усього турніру
Микита Самолотов уперше в кар'єрі отримав подібну відзнаку

Український кіберспортсмен Микита «cmtry» Самолотов вписав своє ім’я в історію професійної став найціннішим гравцем престижного турніру PGL Bucharest 2026 з Counter-Strike 2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HLTV.

Перемога у столиці Румунії

Виступаючи за турецьку організацію FUT Esports, снайпер продемонстрував феноменальний рівень гри, що дозволило його команді здобути тріумфальну перемогу у фіналі над топовими данцями з Astralis із рахунком 3:1. За підсумками змагань у Румунії авторитетний портал HLTV.org офіційно визнав Самолотова MVP, що стало першою подібною нагородою в його кар’єрі. Цей успіх став результатом надзвичайної стабільності українця, який стабільно допомагав своїй командії вигравати карти. 

Тріумф у Бухаресті мав критичне значення не лише для гравця, а й для всієї організації FUT Esports. Завдяки цій перемозі команда заробила солідну кількість очок VRS, що дозволило їй здійснити стрімкий ривок у світовому рейтингу HLTV та посісти третю сходинку. 

Статистика Самолотова

Показники Самолотова на турнірі вражають: його загальний рейтинг склав 1,28, а а показник «swing», який відображає безпосередній вплив гравця на перемоги в раундах, був в українця найкращим у команді. Окрім цього, снайпер продемонстрував високий середній урон за раунд та високий відсоток раундів із корисними діями. Після отримання нагороди Самолотов не приховував емоцій, зазначивши, що почувається неймовірно щасливим через перемогу та особисте визнання, яке стало важливим кроком після його виступів у молодіжному складі NAVI.

Нагадаємо, що Navi виграли турнір у Стокгольмі. У неділю, 15 березня 2026 року, у шведському Стокгольмі відбувся фінал ESL Pro League Season 23, де Navi у фіналу перемогли Aurora з рахунком 3:1.

