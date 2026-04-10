Стала відома система розіграшу кваліфікації на Чемпіонат світу з кіберфутболу

Збірна України буде вести боротьбу за вихід до Чемпіонату світу FIFAe World Cup 2026

Кваліфікація Чемпіонату світу з кіберфутболу складатиметься з трьох етапів

Вже незабаром збірна України з кіберфутболу розпочне боротьбу за вихід до Чемпіонату світу FIFAe World Cup 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кваліфікація складатиметься з трьох послідовних етапів. Структура змагань повністю ідентична для трьох дисциплін: eFootball Console, eFootball Mobile та Rocket League.

Етап 1: FIFAe Nations League

Перший кваліфікаційний етап. Усі команди розбиваються на рівні групи. Перед кожним ігровим тижнем проводиться нове жеребкування з посівом за глобальним рейтингом. Кожен ігровий тиждень складається з трьох ігрових днів.

День 1 – Груповий етап.

Дні 2-3 – Плейоф.

Розклад ігрових тижнів eFootball Console:

Week 1: 14–16 квітня 2026 року.

Week 2: 12–14 травня 2026 року.

Week 3: 30 червня – 2 липня 2026 року.

Розклад ігрових тижнів Rocket League:

Week 1: 28–30 квітня 2026 року.

Week 2: 02–04 червня 2026 року.

Week 3: 14–16 липня 2026 року.

Розклад ігрових тижнів eFootball Mobile:

Week 1: 5–7 травня 2026 року.

Week 2: 8–10 червня 2026 року.

Week 3: 14–16 липня 2026 року.

Етап 2: Continental Championship

До цього етапу потрапляють найкращі 8 команди першого етапу з Європи, які розіграють між собою путівки до фінальної частини чемпіонату світу. Детальний формат турніру наразі не оголошено.

Етап 3: FIFAe Finals 2026

Фінальна частина Чемпіонату світу з FIFAe Finals 2026. Найкращі національні збірні з усіх континентів зустрінуться у боротьбі за титул чемпіона світу.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

