Стала відома система розіграшу кваліфікації на Чемпіонат світу з кіберфутболу
Кваліфікація Чемпіонату світу з кіберфутболу складатиметься з трьох етапів
Вже незабаром збірна України з кіберфутболу розпочне боротьбу за вихід до Чемпіонату світу FIFAe World Cup 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Кваліфікація складатиметься з трьох послідовних етапів. Структура змагань повністю ідентична для трьох дисциплін: eFootball Console, eFootball Mobile та Rocket League.
Етап 1: FIFAe Nations League
Перший кваліфікаційний етап. Усі команди розбиваються на рівні групи. Перед кожним ігровим тижнем проводиться нове жеребкування з посівом за глобальним рейтингом. Кожен ігровий тиждень складається з трьох ігрових днів.
- День 1 – Груповий етап.
- Дні 2-3 – Плейоф.
Розклад ігрових тижнів eFootball Console:
- Week 1: 14–16 квітня 2026 року.
- Week 2: 12–14 травня 2026 року.
- Week 3: 30 червня – 2 липня 2026 року.
Розклад ігрових тижнів Rocket League:
- Week 1: 28–30 квітня 2026 року.
- Week 2: 02–04 червня 2026 року.
- Week 3: 14–16 липня 2026 року.
Розклад ігрових тижнів eFootball Mobile:
- Week 1: 5–7 травня 2026 року.
- Week 2: 8–10 червня 2026 року.
- Week 3: 14–16 липня 2026 року.
Етап 2: Continental Championship
До цього етапу потрапляють найкращі 8 команди першого етапу з Європи, які розіграють між собою путівки до фінальної частини чемпіонату світу. Детальний формат турніру наразі не оголошено.
Етап 3: FIFAe Finals 2026
Фінальна частина Чемпіонату світу з FIFAe Finals 2026. Найкращі національні збірні з усіх континентів зустрінуться у боротьбі за титул чемпіона світу.
Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
