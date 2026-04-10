Стала відома система розіграшу кваліфікації на Чемпіонат світу з кіберфутболу

Артем Худолєєв
Вже незабаром збірна України з кіберфутболу розпочне боротьбу за вихід до Чемпіонату світу FIFAe World Cup 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кваліфікація складатиметься з трьох послідовних етапів. Структура змагань повністю ідентична для трьох дисциплін: eFootball Console, eFootball Mobile та Rocket League.

Етап 1: FIFAe Nations League

Перший кваліфікаційний етап. Усі команди розбиваються на рівні групи. Перед кожним ігровим тижнем проводиться нове жеребкування з посівом за глобальним рейтингом. Кожен ігровий тиждень складається з трьох ігрових днів. 

  • День 1 – Груповий етап.
  • Дні 2-3 – Плейоф.

Розклад ігрових тижнів eFootball Console:

  • Week 1: 14–16 квітня 2026 року.
  • Week 2: 12–14 травня 2026 року.
  • Week 3: 30 червня – 2 липня 2026 року.

Розклад ігрових тижнів Rocket League:

  • Week 1: 28–30 квітня 2026 року.
  • Week 2: 02–04 червня 2026 року.
  • Week 3: 14–16 липня 2026 року.

Розклад ігрових тижнів eFootball Mobile:

  • Week 1: 5–7 травня 2026 року.
  • Week 2: 8–10 червня 2026 року.
  • Week 3: 14–16 липня 2026 року.

Етап 2: Continental Championship

До цього етапу потрапляють найкращі 8 команди першого етапу з Європи, які розіграють між собою путівки до фінальної частини чемпіонату світу. Детальний формат турніру наразі не оголошено.

Етап 3: FIFAe Finals 2026

Фінальна частина Чемпіонату світу з FIFAe Finals 2026. Найкращі національні збірні з усіх континентів зустрінуться у боротьбі за титул чемпіона світу.

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
