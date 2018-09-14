Найдешевший квиток на матч Ліги націй Україна - Чехія коштує 50 гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФФУ

Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами

Надійшли у продаж квитки на поєдинок 3-го туру Ліги націй Україна - Чехія.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Найдорожчі квитки на матч коштують 500 гривень, найдешевші - 50.

Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами.

Попередня гра зі Словаччиною (1:0) у Львові пройшла при порожніх трибунах.

Поєдинок Україна - Чехія відбудеться в Харкові 16 жовтня.

Всього стадіон «Металіст,» де пройде зустріч, здатний вмістити більше 38 тисяч глядачів.

Нагадаємо, у 1-му турі збірна України на виїзді переграла саме команду Чехії.