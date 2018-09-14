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    Найдешевший квиток на матч Ліги націй Україна - Чехія коштує 50 гривень

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    Фото: ФФУ - Найдешевший квиток на матч Ліги націй Україна - Чехія коштує 50 гривень
    Фото: ФФУ

    Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами

    Надійшли у продаж квитки на поєдинок 3-го туру Ліги націй Україна - Чехія.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Найдорожчі квитки на матч коштують 500 гривень, найдешевші - 50.

    Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами.

    Попередня гра зі Словаччиною (1:0) у Львові пройшла при порожніх трибунах.

    Поєдинок Україна - Чехія відбудеться в Харкові 16 жовтня.

    Всього стадіон «Металіст,» де пройде зустріч, здатний вмістити більше 38 тисяч глядачів.

    Нагадаємо, у 1-му турі збірна України на виїзді переграла саме команду Чехії.

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