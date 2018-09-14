Найдешевший квиток на матч Ліги націй Україна - Чехія коштує 50 гривень
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Фото: ФФУ
Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами
Надійшли у продаж квитки на поєдинок 3-го туру Ліги націй Україна - Чехія.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Найдорожчі квитки на матч коштують 500 гривень, найдешевші - 50.
Це буде перший домашній матч України в Лізі націй, який команда зіграє з глядачами.
Попередня гра зі Словаччиною (1:0) у Львові пройшла при порожніх трибунах.
Поєдинок Україна - Чехія відбудеться в Харкові 16 жовтня.
Всього стадіон «Металіст,» де пройде зустріч, здатний вмістити більше 38 тисяч глядачів.
Нагадаємо, у 1-му турі збірна України на виїзді переграла саме команду Чехії.