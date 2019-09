Найдивніша кінцівка кваліфікації в історії Формули-1. Відео фарсу

Не виключено, що ті пілоти, які брали участь у фарсі на прогрівочному колі, можуть бути покарані стюардами Ґран-прі Італії

Прес-служба Формули-1 опублікувала відеозапис останніх півтора хвилин третього сегменту кваліфікації Ґран-прі Італії в Монці. Ця кваліфікація увійде в історію чемпіонату світу як найдивніша: в спробі пропустити колег вперед і отримати такий важливий в Монці сліпстрім сім гонщиків з дев'яти просто не встигли завершити прогрівочне коло до закінчення часу сегменту.

