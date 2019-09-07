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    Найдивніша кінцівка кваліфікації в історії Формули-1. Відео фарсу

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    &laquo;Феррарі&raquo; може радіти: один їхній гонщик залікове коло зробити встиг - Найдивніша кінцівка кваліфікації в історії Формули-1. Відео фарсу
    «Феррарі» може радіти: один їхній гонщик залікове коло зробити встиг
    AP

    Не виключено, що ті пілоти, які брали участь у фарсі на прогрівочному колі, можуть бути покарані стюардами Ґран-прі Італії

    Прес-служба Формули-1 опублікувала відеозапис останніх півтора хвилин третього сегменту кваліфікації Ґран-прі Італії в Монці. Ця кваліфікація увійде в історію чемпіонату світу як найдивніша: в спробі пропустити колег вперед і отримати такий важливий в Монці сліпстрім сім гонщиків з дев'яти просто не встигли завершити прогрівочне коло до закінчення часу сегменту.

    На швидкі кола встигли піти лише іспанець Карлос Сайнс із «Макларена» і монегаск Шарль Леклер з «Феррарі». Зараз не виключено, що ті пілоти, які брали участь у фарсі на прогрівочному колі, можуть бути покарані стюардами Ґран-прі Італії.

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