Найкориснішим гравцем української Суперліги визнали баскетболіста «Черкаських Мавп»

Відзнаку отримав Олександр Кольченко

Напередодні у Черкасах завершилася фінальна серія Суперліги з баскетболу, за підсумками якої новим чемпіоном України стали «Черкаські Мавпи». Після завершення третього матчу серії нагороди отримали не тільки команди, а й гравці, яким було вручено індивідуальні відзнаки, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Раніше за