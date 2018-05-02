Найкориснішим гравцем української Суперліги визнали баскетболіста «Черкаських Мавп»
- Сьогодні, 09:50
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Відзнаку отримав Олександр Кольченко
Напередодні у Черкасах завершилася фінальна серія Суперліги з баскетболу, за підсумками якої новим чемпіоном України стали «Черкаські Мавпи».
Після завершення третього матчу серії нагороди отримали не тільки команди, а й гравці, яким було вручено індивідуальні відзнаки, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Раніше за підсумками «бронзової» серії найкращими розігруючим і центровим сезону було визнано Дерріка Колтера й Олександра Кушнірова.
Тепер свої відзнаки отримали баскетболісти «Дніпра» Олександр Мішула, якого визнано найкращим атакувальним захисником, і Станіслав Тимофеєнко – найкращий потужний форвард чемпіонату.
Володимир Конєв з «Черкаських Мавп» став найкращим легким форвардом сезону Суперліги, а MVP – найкориснішим гравцем чемпіонату – став захисник чемпіонів Олександр Кольченко.
Символічна збірна Суперліги-2017/18:
Розігруючий – Деррік Колтер («Хімік») - 16,0 очка + 5,0 передачі + 2,6 підбирання (РЕ – 14,9).
Атакувальний захисник – Олександр Мішула («Дніпро») - 13,7 очка + 4,8 передачі + 2,8 підбирання (РЕ - 14,5).
Легкий форвард – Володимир Конєв («Черкаські Мавпи») - 10,0 очка + 5,9 підбирання (РЕ - 13,9).
Потужний форвард – Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») - 17,7 очка + 7,6 підбирання + 2,3 передачі (РЕ - 20,1).
Центровий – Олександр Кушніров («Миколаїв») - 14,4 очка + 7,4 підбирання (РЕ – 16,2).
MVP – Олександр Кольченко («Черкаські Мавпи») - 17,0 очка + 3,2 передачі + 2,7 підбирання + 2,0 перехоплення (РЕ - 15,9).