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    Найкориснішим гравцем української Суперліги визнали баскетболіста «Черкаських Мавп»

    Відзнаку отримав Олександр Кольченко
    Напередодні у Черкасах завершилася фінальна серія Суперліги з баскетболу, за підсумками якої новим чемпіоном України стали «Черкаські Мавпи». Після завершення третього матчу серії нагороди отримали не тільки команди, а й гравці, яким було вручено індивідуальні відзнаки, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Раніше за
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    Олександр Кольченко. Фото ФБУ
    Олександр Кольченко. Фото ФБУ

    Відзнаку отримав Олександр Кольченко

    Напередодні у Черкасах завершилася фінальна серія Суперліги з баскетболу, за підсумками якої новим чемпіоном України стали «Черкаські Мавпи».

    Після завершення третього матчу серії нагороди отримали не тільки команди, а й гравці, яким було вручено індивідуальні відзнаки, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Раніше за підсумками «бронзової» серії найкращими розігруючим і центровим сезону було визнано Дерріка Колтера й Олександра Кушнірова.

    Тепер свої відзнаки отримали баскетболісти «Дніпра» Олександр Мішула, якого визнано найкращим атакувальним захисником, і Станіслав Тимофеєнко – найкращий потужний форвард чемпіонату.

    Володимир Конєв з «Черкаських Мавп» став найкращим легким форвардом сезону Суперліги, а MVP – найкориснішим гравцем чемпіонату – став захисник чемпіонів Олександр Кольченко.

    Символічна збірна Суперліги-2017/18:

    Розігруючий – Деррік Колтер («Хімік») - 16,0 очка + 5,0 передачі + 2,6 підбирання (РЕ – 14,9).

    Атакувальний захисник – Олександр Мішула («Дніпро») - 13,7 очка + 4,8 передачі + 2,8 підбирання (РЕ - 14,5).

    Легкий форвард – Володимир Конєв («Черкаські Мавпи») - 10,0 очка + 5,9 підбирання (РЕ - 13,9).

    Потужний форвард – Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») - 17,7 очка + 7,6 підбирання + 2,3 передачі (РЕ - 20,1).

    Центровий – Олександр Кушніров («Миколаїв») - 14,4 очка + 7,4 підбирання (РЕ – 16,2).

    MVP – Олександр Кольченко («Черкаські Мавпи») - 17,0 очка + 3,2 передачі + 2,7 підбирання + 2,0 перехоплення (РЕ - 15,9).

    чемпіонат України баскетбол
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