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    Найкорисніший гравець Суперліги виступатиме за збірну України з баскетболу 3х3

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    Олександр Кольченко
    Олександр Кольченко

    Наша команда продовжує готуватися до чемпіонату Європи

    MVP чемпіонату України з баскетболу - Олександр Кольченко виступатиме за національну збірну України 3х3.

    15-го травня найкорисніший гравець Суперліги уже прибув у розташування збірної та навіть встиг провести з командою Олега Юшкіна перше тренування в Одесі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Кольченко має замінити у збірній України 3х3 свого одноклубника - Олександра Кобця.

    Нагадаємо, що до цього Кольченко виступав у збірній України з класичного баскетболу і взяв участь у останньому Євробаскеті 2017 та матчах кваліфікації до чемпіонату Світу 2019.

    У збірній України 3х3, яка продовжує готуватися до чемпіонату Світу, що у червні відбудеться на Філіпінах, Кольченко виступатиме разом з найрезультативнішим гравцем чемпіонату України – Станіславом Тимофеєнком.

    14-го травня Станіслав прибув у розташування збірної.

    Також за головну збірну 3х3 виступатиме Максим Закурдаєв та Дмитро Липовцев.

    чемпіонат Європи баскетбол
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