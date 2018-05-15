Найкорисніший гравець Суперліги виступатиме за збірну України з баскетболу 3х3

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Олександр Кольченко

Наша команда продовжує готуватися до чемпіонату Європи

MVP чемпіонату України з баскетболу - Олександр Кольченко виступатиме за національну збірну України 3х3.

15-го травня найкорисніший гравець Суперліги уже прибув у розташування збірної та навіть встиг провести з командою Олега Юшкіна перше тренування в Одесі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Кольченко має замінити у збірній України 3х3 свого одноклубника - Олександра Кобця.

Нагадаємо, що до цього Кольченко виступав у збірній України з класичного баскетболу і взяв участь у останньому Євробаскеті 2017 та матчах кваліфікації до чемпіонату Світу 2019.

У збірній України 3х3, яка продовжує готуватися до чемпіонату Світу, що у червні відбудеться на Філіпінах, Кольченко виступатиме разом з найрезультативнішим гравцем чемпіонату України – Станіславом Тимофеєнком.

14-го травня Станіслав прибув у розташування збірної.

Також за головну збірну 3х3 виступатиме Максим Закурдаєв та Дмитро Липовцев.