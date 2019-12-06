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    Українські дзюдоїстки завершили збори в Заросляку і беруть курс на Китай

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    Українські дзюдоїстки завершили збори в Заросляку і беруть курс на Китай

    Радісною новиною поділилася в соцмережах Білодід

    Жіноча збірна України з дзюдо, яка проводила тренувальний збір в Заросляку, що на Івано-Франківщині, завершила підготовку. Радісною для спортсменок новиною, та позитивним фото поділилася у своєму Instagram лідерка української жіночої збірної Дар’я Білодід.

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    Українські дзюдоїстки завершили збори в Заросляку і беруть курс на Китай
    Українські дзюдоїстки завершили збори в Заросляку і беруть курс на Китай
    Українські дзюдоїстки завершили збори в Заросляку і беруть курс на Китай
    Українські дзюдоїстки завершили збори в Заросляку і беруть курс на Китай

    «Ура, збори завершено і ми вижили!» - жартує чемпіонка світу.

    Нагадаємо, окрім роботи в залі, дзюдоїсти в Заросляку приділяли увагу роботі над витривалістю, зокрема підіймалися на найвищу вершину України Говерлу.

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    Нагадаємо, поки жінки покращували кондиції на Івано-Франківщині, чоловіки тренувалися в Японії. Попереду у основного складу збірної України заключний старт року,  турнір "Мастерс", що відбудеться  у китайському місті Циндао з 12 грудня. Доречі, судячи із заявки на офіційній сторінці змагань, Дар’я Білодід цей старт пропустить.

    Китай дзюдо Збірна України Дарина Білодід
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