Найкращі данки сезону в Суперлізі 3х3 (відео)
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Завершується перший сезон чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед професіоналів
В Україні добігає кінця перший сезон чемпіонату країни з баскетболу 3х3 серед команд професіональних гравців.
Упродовж сезону учасники зіграли на етапах у Києві, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Луцьку.
Попереду фінальний етап сезону у Львові. Матчі проходитимуть 11-12 травня.
Нагадаємо, баскетбол 3х3 включено в програму літніх Олімпійських ігор. Дебют відбудеться 2020 року на Олімпіаді в Токіо.
Дивіться відео найкращих данків сезону в Суперлізі 3х3.
Топ-10 данків Суперліги 3х3
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