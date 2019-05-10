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    Найкращі данки сезону в Суперлізі 3х3 (відео)

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    Найкращі данки сезону в Суперлізі 3х3 (відео)
    ФБУ

    Завершується перший сезон чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед професіоналів

    В Україні добігає кінця перший сезон чемпіонату країни з баскетболу 3х3 серед команд професіональних гравців.

    Упродовж сезону учасники зіграли на етапах у Києві, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Луцьку.

    Попереду фінальний етап сезону у Львові. Матчі проходитимуть 11-12 травня.

    Нагадаємо, баскетбол 3х3 включено в програму літніх Олімпійських ігор. Дебют відбудеться 2020 року на Олімпіаді в Токіо.

    Дивіться відео найкращих данків сезону в Суперлізі 3х3.

    Топ-10 данків Суперліги 3х3
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