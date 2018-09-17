Найкращі голи восьмого туру чемпіонату України (відео)
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Марлос забиває у ворота «Олександрії» Фото: © ФК «Шахтер»
Вашій увазі підбірка найефектніших голів у виконанні майстрів нашого чемпіонату
Телеканал «Футбол 1» опублікував найяскравіші голи восьмого туру української Прем'єр-ліги.
У п'ятірку найкращих результативних ударів увійшли голи Віктора Коваленко і Марлоса («Шахтар»), Артема Фаворова («Десна»), Валерія Федорчука («Маріуполь») і Сергія Сидорчука («Динамо»).
Слід зазначити, що найкращим гравцем восьмого туру УПЛ був визнаний Валерій Федорчук, який своїм дублем допоміг «Маріуполю» на виїзді здолати «Олімпік».