  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найкращі голи восьмого туру чемпіонату України (відео)

    • Розсилка
    <span>Марлос забиває у ворота <span>&laquo;</span>Олександрії<span>&raquo;</span> Фото: &copy; ФК <span>&laquo;</span>Шахтер<span>&raquo;</span></span> - Найкращі голи восьмого туру чемпіонату України (відео)
    Марлос забиває у ворота «Олександрії» Фото: © ФК «Шахтер»

    Вашій увазі підбірка найефектніших голів у виконанні майстрів нашого чемпіонату

    Телеканал «Футбол 1» опублікував найяскравіші голи восьмого туру української Прем'єр-ліги.

    У п'ятірку найкращих результативних ударів увійшли голи Віктора Коваленко і Марлоса («Шахтар»), Артема Фаворова («Десна»), Валерія Федорчука («Маріуполь») і Сергія Сидорчука («Динамо»).

    Слід зазначити, що найкращим гравцем восьмого туру УПЛ був визнаний Валерій Федорчук, який своїм дублем допоміг «Маріуполю» на виїзді здолати «Олімпік».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ футбол (рус.)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ