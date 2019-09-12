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    Найкращі моменти других чвертьфіналів чемпіонату світу з баскетболу (відео)

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    Франція - США&nbsp; - Найкращі моменти других чвертьфіналів чемпіонату світу з баскетболу (відео)
    Франція - США 
    ФІБА

    На чемпіонаті світу в Китаї визначилися всі півфіналісти

    На чемпіонаті світу серед чоловічих команд у Китаї напередодні визначилися ще два півфіналісти.

    У заключних чвертьфіналах збірна Франції перемогла чинних на той час володарів чемпіонського титулу з США - 89:79.

    У іншому матчі Австралія дотиснула Чехію - 82:70.

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    Відтак у півфіналах зустрічаються Аргентина – Франція та Іспанія – Австралія.

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