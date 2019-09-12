Найкращі моменти других чвертьфіналів чемпіонату світу з баскетболу (відео)
Франція - США
ФІБА
На чемпіонаті світу в Китаї визначилися всі півфіналісти
На чемпіонаті світу серед чоловічих команд у Китаї напередодні визначилися ще два півфіналісти.
У заключних чвертьфіналах збірна Франції перемогла чинних на той час володарів чемпіонського титулу з США - 89:79.
У іншому матчі Австралія дотиснула Чехію - 82:70.
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Відтак у півфіналах зустрічаються Аргентина – Франція та Іспанія – Австралія.