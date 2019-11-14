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    Найкращі моменти ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

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    &laquo;Прометей&raquo; очолює турнірну таблицю баскетбольної Суперліги - Найкращі моменти ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    «Прометей» очолює турнірну таблицю баскетбольної Суперліги
    ФБУ

    У чемпіонаті України з баскетболу тривають матчі першого етапу

    Команди Суперліги Парі-Матч зіграли 7-10 листопада чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    «Хімік» зазнав у Дніпрі другої поразки в сезоні – 57:65. Відтак «Прометей» та «Дніпро» залишилися останніми командами в чемпіонаті, у яких лише по одній поразці.

    Наразі турнірну таблицю чемпіонату України очолює дебютант елітного дивізіону «Прометей» з Кам’янського – 7 перемог у восьми матчах.

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    Далі іде чинний чемпіон України «Хімік» з Южного – 6 перемог у восьми матчах.

    На третій сходинці «Дніпро» - 6 перемог у семи поєдинках.

    баскетбол БК Хімік БК Дніпро Федерація баскетболу України
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