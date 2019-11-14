Найкращі моменти ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)



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«Прометей» очолює турнірну таблицю баскетбольної Суперліги ФБУ

У чемпіонаті України з баскетболу тривають матчі першого етапу

Команди Суперліги Парі-Матч зіграли 7-10 листопада чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Хімік» зазнав у Дніпрі другої поразки в сезоні – 57:65. Відтак «Прометей» та «Дніпро» залишилися останніми командами в чемпіонаті, у яких лише по одній поразці.

Наразі турнірну таблицю чемпіонату України очолює дебютант елітного дивізіону «Прометей» з Кам’янського – 7 перемог у восьми матчах.

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Далі іде чинний чемпіон України «Хімік» з Южного – 6 перемог у восьми матчах.

На третій сходинці «Дніпро» - 6 перемог у семи поєдинках.