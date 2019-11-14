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    Російську волейбольну збірну очолив обвинувачений в расизмі італієць

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    Серджіо Бузато&nbsp; - Російську волейбольну збірну очолив обвинувачений в расизмі італієць
    Серджіо Бузато 
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    Серджіо Бузато очолив жіночу волейбольну збірну

    Італійського фахівця Серджіо Бузато призначено головним тренером жіночої збірної Росії з волейболу.

    Він готуватиме команду до Олімпійських ігор 2020 року, які відбудуться в японській столиці Токіо, інформує Р-Спорт.

    Бузато працює з російською командою з 10 вересня, коли став виконуючим обов’язки тренера після звільнення попередника.

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    Раніше Бузато звинувати в расистській поведінці. Інцидент стався після відбіркового матчу Олімпіади проти команди Кореї. Тоді тренер повернувся до суперників та розтягнув пальцями очі, імітуючи азійський розріз.

    волейбол Олімпіада-2020
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