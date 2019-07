Найкращі моменти Михайлюка в Літній лізі НБА (відео)

Український захисник готується до нового сезону в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк готується до нового сезону в НБА.

У складі свого «Детройта» він зіграв у п’яти поєдинках Літньої ліги. Його команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася «Брукліну» – 85:105.

Svi's up next as we recap our Summer League run.



See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF