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    Найкращі моменти Михайлюка в Літній лізі НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Найкращі моменти Михайлюка в Літній лізі НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
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    Український захисник готується до нового сезону в НБА

    Захисник збірної України Святослав Михайлюк готується до нового сезону в НБА.

    У складі свого «Детройта» він зіграв у п’яти поєдинках Літньої ліги. Його команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася «Брукліну» – 85:105.

    Новий тренер збірної України Айнарс Багатскіс викликав Михайлюка на перший тренувальний збір команди, який почнеться 20 липня в Києві.  

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