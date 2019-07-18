Найкращі моменти Михайлюка в Літній лізі НБА (відео)
Святослав Михайлюк
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Український захисник готується до нового сезону в НБА
Захисник збірної України Святослав Михайлюк готується до нового сезону в НБА.
У складі свого «Детройта» він зіграв у п’яти поєдинках Літньої ліги. Його команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася «Брукліну» – 85:105.
Svi's up next as we recap our Summer League run.— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 17 липня 2019 р.
See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF
Новий тренер збірної України Айнарс Багатскіс викликав Михайлюка на перший тренувальний збір команди, який почнеться 20 липня в Києві.