Найкращі моменти з перемоги Ріккардо на Гран-прі Монако (відео)

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Гран-прі Монако. Фото: ua.motorsport.com

Ріккардо міг і не виграти цей етап, бо на 28-му колі він почав скаржитися на зниження потужності двигун

Даніель Ріккардо стартував із поулу та переміг у гонці Гран-прі Монако, хоча мав серйозні технічні проблеми.

Гонщик Red Bull після першого піт-стопу втратив темп, тому змушений був стримувати Себастьяна Феттеля на Ferrari. Але технічні проблему на боліді австралійця переконали вболівальників у тому, що саме Ріккардо заслуговує на титул найкращого гонщика дня, хоча його напарник Макс Ферстаппен прорвався з 20-го та дев'яте місце.

За десять кіл до фінішу склалася унікальна ситуація в гонці. Ріккардо стримував Феттеля, а водночас із цим Хемілтон втратив темп та програвав їм вже більше восьми секунд.

Але дивина була в тому, що позаду Боттаса, який був п’ятим, вже був Окон! На фінальному відрізку у Mercedes дійсно були проблеми з гумою, але навіть при цьому Force India важко було розраховувати на рівний темп із чемпіонською командою.

На 71 колі Окон програвав Боттасу вже менше секунди, але у події втратився режим віртуальної машини безпеки: Шарль Леклер через «втрату» гальм врізався у Брендона Хартлі перед шиканою, через що обидва боліди зійшли, а на трасі було багато уламків.

Після поновлення боротьби на 75-му колі Ріккардо збільшив перевагу над Феттелем та отримав комфортну перевагу. Щільну боротьбу вели Райкконен та Боттас, а Окон, який втратив трохи часу, стримував позаду Гаслі, Хюлькенберга та Ферстаппена. До фінішу пілоти залишилися на своїх позиціях.