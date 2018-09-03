Найкращим гравцем сьомого туру Прем'єр-ліги було визнано нападника «Карпат»
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Мар'ян Швед. Фото: ФК Карпати
Швед оформив дубль у ворота київського «Динамо»
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 7 туру Чемпіонату УПЛ.
До складу експертної ради увійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Артур Валерко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Олександр Денисов.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Карпат» Мар’ян Швед, який у матчі з «Динамо» зробив дубль.
За нього проголосували всі респонденти.
Як відомо, львівський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.