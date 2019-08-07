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    Найкращий гравець чемпіонату світу з футболу-2010 завершив кар’єру

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    Дієґо Форлан не виходив на поле з травня минулого року - Найкращий гравець чемпіонату світу з футболу-2010 завершив кар’єру
    Дієґо Форлан не виходив на поле з травня минулого року
    UA-Футбол

    Останнім клубом Форлана був гонконґський «Кітчі»

    Колишній нападник мадридського «Атлетіко» Дієґо Форлан оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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    «Це було складне рішення. Мені не хотілося, щоб цей момент настав, але всі розуміли, що це неминуче і одного разу мені доведеться припинити професійно грати в футбол. Я прийняв таке рішення. Нещодавно мені надійшла цікава пропозиція, але я шукав виправдання, щоб не погоджуватися на неї. З роками я став більш перебірливим. Було б чудово завершити кар'єру в «Пеньяролі», але цього не сталося, і переговори не увінчалися успіхом», - наводить слова 40-річного Дієґо Форлана AS.

    Останньою командою Форлана був гонконґський клуб «Кітчі», в складі якого він в останнє виходив на поле в травні 2018 року.

    Дієґо в складі збірної Уругваю був третім призером чемпіонату світу-2010. За підсумками того мундіалю Форлана назвали найкращим гравцем турніру.

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