Найкращий гравець чемпіонату світу з футболу-2010 завершив кар’єру



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Дієґо Форлан не виходив на поле з травня минулого року UA-Футбол

Останнім клубом Форлана був гонконґський «Кітчі»

Колишній нападник мадридського «Атлетіко» Дієґо Форлан оголосив про завершення спортивної кар'єри.

«Це було складне рішення. Мені не хотілося, щоб цей момент настав, але всі розуміли, що це неминуче і одного разу мені доведеться припинити професійно грати в футбол. Я прийняв таке рішення. Нещодавно мені надійшла цікава пропозиція, але я шукав виправдання, щоб не погоджуватися на неї. З роками я став більш перебірливим. Було б чудово завершити кар'єру в «Пеньяролі», але цього не сталося, і переговори не увінчалися успіхом», - наводить слова 40-річного Дієґо Форлана AS.

Останньою командою Форлана був гонконґський клуб «Кітчі», в складі якого він в останнє виходив на поле в травні 2018 року.

Дієґо в складі збірної Уругваю був третім призером чемпіонату світу-2010. За підсумками того мундіалю Форлана назвали найкращим гравцем турніру.