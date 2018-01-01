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    Найрезультативніший гравець 2017 року зацікавив «Манчестер Юнайтед»

    В поточному сезоні в активі Кейна 18 голів у 21 матчі АПЛ
    Форвард «Тоттенгема» Харрі Кейн потрапив у сферу інтересів «Манчестер Юнайтед», повідомляє Manchester Evening News. Манкуніанці готові скласти конкуренцію «Реалу» в боротьбі за 24-річного нападника. Нагадаємо, «королівський клуб» готовий віддати за Кейна неймовірну суму та Гарета Бейла. Незважаючи на
    • Сьогодні, 15:01
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    Харрі Кейн. Фото: Getty Images
    Харрі Кейн. Фото: Getty Images

    В поточному сезоні в активі Кейна 18 голів у 21 матчі АПЛ

    Форвард «Тоттенгема» Харрі Кейн потрапив у сферу інтересів «Манчестер Юнайтед», повідомляє Manchester Evening News.

    Манкуніанці готові скласти конкуренцію «Реалу» в боротьбі за 24-річного нападника. Нагадаємо, «королівський клуб» готовий віддати за Кейна неймовірну суму та Гарета Бейла. Незважаючи на це, наставник «шпор» Маурісіо Почеттіно заявив, що клуб не планує продавати нападника.

    В поточному сезоні в активі Кейна 18 голів у 21 матчі АПЛ. Форвард став найрезультативнішим гравцем у 2017 році.

    Джерело: Футбол 24

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