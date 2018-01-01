Найрезультативніший гравець 2017 року зацікавив «Манчестер Юнайтед»

В поточному сезоні в активі Кейна 18 голів у 21 матчі АПЛ

Форвард «Тоттенгема» Харрі Кейн потрапив у сферу інтересів «Манчестер Юнайтед», повідомляє Manchester Evening News. Манкуніанці готові скласти конкуренцію «Реалу» в боротьбі за 24-річного нападника. Нагадаємо, «королівський клуб» готовий віддати за Кейна неймовірну суму та Гарета Бейла. Незважаючи на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Харрі Кейн. Фото: Getty Images

В поточному сезоні в активі Кейна 18 голів у 21 матчі АПЛ

Форвард «Тоттенгема» Харрі Кейн потрапив у сферу інтересів «Манчестер Юнайтед», повідомляє Manchester Evening News.

Манкуніанці готові скласти конкуренцію «Реалу» в боротьбі за 24-річного нападника. Нагадаємо, «королівський клуб» готовий віддати за Кейна неймовірну суму та Гарета Бейла. Незважаючи на це, наставник «шпор» Маурісіо Почеттіно заявив, що клуб не планує продавати нападника.

В поточному сезоні в активі Кейна 18 голів у 21 матчі АПЛ. Форвард став найрезультативнішим гравцем у 2017 році.

Джерело: Футбол 24