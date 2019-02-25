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    Найсильніший український плавець завершив зиму переконливою перемогою в Бельгії

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    Михайло Романчук демонструє стабільність - Найсильніший український плавець завершив зиму переконливою перемогою в Бельгії
    Михайло Романчук демонструє стабільність
    Фото з соцмереж

    Михайло Романчук виграв 400-метрівку кролем

    Український плавець Михайло Романчук виграв міжнародні змагання Antwerp Diamond Speedo Racе, які відбувалися в бельгійському Антверпені.

    Українець був найсильнішим на 400-метрівці вільним стилем. Романчук лідирував по ходу всієї дистанції і показав результат 3 хвилини 49.05 секунди.

    Ще один українець Сергій Фролов став третім, втративши другий рядок за 100 метрів до фінішу.

    Нагадаємо, що торік Михайло Романчук став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

     Читайте також: Романчук і Шевцов завоювали два золота в останній день змагань в Люксембурзі
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