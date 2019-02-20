  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найтитулованіший російський тенісист: «Донецьк - це Україна, і завжди залишиться»

    • Розсилка
    Найтитулованіший російський тенісист: «Донецьк - це Україна, і завжди залишиться»
    Комсомольская правда

    Євгеній Кафєльніков не боїться висловлювати свої думки

    Найтитулованіший тенісист в історії Росії, дворазовий чемпіон турнірів «Великого шолома» Євгеній Кафєльніков вважає Донецьк територією України.

    «Лохушка (або лошок), Донецьк - це і є (і завжди залишиться) Україна, а не те, що ти у себе в профілі написала», - заявив Кафєльніков в твіттері.

    https://pp.userapi.com/c849336/v849336493/130352/7SZ3WMoTMUc.jpg

    Росіянин адресував цей твіт користувачці соціальної мережі, яка в профілі написала про себе «росіянка з Донецька (раніше була Україна)».

     Читайте також: У День пам'яті про Небесну сотню в соцмережах згадав аж один український спортсмен (фото)
    Донецьк Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ