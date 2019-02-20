Найтитулованіший російський тенісист: «Донецьк - це Україна, і завжди залишиться»



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Комсомольская правда

Євгеній Кафєльніков не боїться висловлювати свої думки

Найтитулованіший тенісист в історії Росії, дворазовий чемпіон турнірів «Великого шолома» Євгеній Кафєльніков вважає Донецьк територією України.

«Лохушка (або лошок), Донецьк - це і є (і завжди залишиться) Україна, а не те, що ти у себе в профілі написала», - заявив Кафєльніков в твіттері.

Росіянин адресував цей твіт користувачці соціальної мережі, яка в профілі написала про себе «росіянка з Донецька (раніше була Україна)».