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    Тренер «Реала» подякуавав уболівальникам за свист у матчі з «Шахтарем»

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    Карло Анчелотті задоволений підтримкою вболівальників - Тренер «Реала» подякуавав уболівальникам за свист у матчі з «Шахтарем»
    Карло Анчелотті задоволений підтримкою вболівальників
    Фото з вікдритих джерел

    Карло Анчелотті задоволений, що фанати вчасно розбудили футболістів

    Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті прокоментував перемогу команди в матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Шахтарем» (2:1). Наставник подякував уболівальникам за свист з трибун, який розбудив його команду.

    «Ми добре починали кожен із таймів, але, можливо, недостатньо агресивно. Контролювали гру, не створюючи небезпечних моментів. У першому таймі «Шахтар» надсилав м'яч за наші спини і так вони забили свій гол, тому в другій половині ми вирішили захищатися нижнім блоком. Я можу зрозуміти, чому вболівальники були незадоволені. Деколи навіть добре, що вони будять нас своїм свистом», – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

    «Реал» з 9-ма очками лідирує у групі D Ліги чемпіонів. У «Інтера» – 7, «Шерифа» – 6, «Шахтаря» –1.

    Раніше тренер «Шахтаря» розповів про перспективи команди в Лізі чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Реал (Мадрид) Карло Анчелотті
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    Тренер «Реала» подякуавав уболівальникам за свист у матчі з «Шахтарем»