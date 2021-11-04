Тренер «Реала» подякуавав уболівальникам за свист у матчі з «Шахтарем»

Карло Анчелотті задоволений, що фанати вчасно розбудили футболістів

Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті прокоментував перемогу команди в матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Шахтарем» (2:1). Наставник подякував уболівальникам за свист з трибун, який розбудив його команду.

«Ми добре починали кожен із таймів, але, можливо, недостатньо агресивно. Контролювали гру, не створюючи небезпечних моментів. У першому таймі «Шахтар» надсилав м'яч за наші спини і так вони забили свій гол, тому в другій половині ми вирішили захищатися нижнім блоком. Я можу зрозуміти, чому вболівальники були незадоволені. Деколи навіть добре, що вони будять нас своїм свистом», – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

«Реал» з 9-ма очками лідирує у групі D Ліги чемпіонів. У «Інтера» – 7, «Шерифа» – 6, «Шахтаря» –1.

Раніше тренер «Шахтаря» розповів про перспективи команди в Лізі чемпіонів.