Названо можливу дату бою Усик – Чісора



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Поєдинок може відбутися уже на початку 2020 року

Відомий промоутер Едді Хірн назвав можливу дату бою українця Олександра Усика (17-0-0, 13 KO) та британського боксера Дерека Чісори (32-9-0, 23 KO).

Поєдинок може відбутися вже на початку 2020 року. Наразі не визначено, в якому статусі вудбудеться бій.

«Я зустрічався з командою Усика в Монако. Вони дуже зацікавлені в цьому поєдинку. Також розмовляв з Девидом Хеєм та Дереком Чісорою. Вони також зацікавлені. Потенційна дата – 8 лютого. Сподіваємося, ми всі разом зустрінемося наступного тижня», - передає слова Хірна Boxing News 24.

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Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у жовтні після переходу з важкої до надважкої вагової категорії перемогою технічним нокаутом після семи раундів у бою проти американця Чезза Візерспуна. Одразу після того в команді Усика заявили про готовність до чемпіонських боїв у найпрестижнішій ваговій категорії професіонального боксу.