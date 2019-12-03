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    Названо можливу дату бою Усик – Чісора

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    Олександр Усик - Названо можливу дату бою Усик – Чісора
    Олександр Усик
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    Поєдинок може відбутися уже на початку 2020 року

    Відомий промоутер Едді Хірн назвав можливу дату бою українця Олександра Усика (17-0-0, 13 KO) та британського боксера Дерека Чісори (32-9-0, 23 KO).

    Поєдинок може відбутися вже на початку 2020 року. Наразі не визначено, в якому статусі вудбудеться бій. 

    «Я зустрічався з командою Усика в Монако. Вони дуже зацікавлені в цьому поєдинку. Також розмовляв з Девидом Хеєм та Дереком Чісорою. Вони також зацікавлені. Потенційна дата – 8 лютого. Сподіваємося, ми всі разом зустрінемося наступного тижня», - передає слова Хірна Boxing News 24.

     Читайте також: Британець Чісора погодився на бій з Усиком

    Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у жовтні після переходу з важкої до надважкої вагової категорії перемогою технічним нокаутом після семи раундів у бою проти американця Чезза Візерспуна. Одразу після того в команді Усика заявили про готовність до чемпіонських боїв у найпрестижнішій ваговій категорії професіонального боксу.

    бокс Олександр Усик Дерек Чісора
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