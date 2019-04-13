Названо попередню дату бою Ломаченко – Лопес



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Василь Ломаченко Yahoo!Sports

За рік має відбутися бій чемпіонів WBA та WBO

Названо попередню дату бою чемпіонів WBA та WBO Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса.

«Теофімо каже, що Арум говорить про можливий бій проти Ломаченка наступного року. Він може відбутися під час Супербоулу.

Вважаю, Теофімо має необхідні габарити, силу та навички, аби перемогти Лому. Йому потрібно ще три поєдинки і він буде готовий», - написав у Твіттері оглядач FOX Sports Майк Коппінджер.

Нагадаємо, у останньому поєдинку Василь Ломаченко ефектно нокаутував британця Ентоні Кроллу в четвертому раунді.