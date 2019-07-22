Названо потенційно нову команду воротаря «Реала» Луніна



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Андрій Лунін Твіттер

Мадридці шукають варіант оренди українського голкіпера

Наступний сезон український воротар «Реала» Андрій Лунін може провести в «Вальядоліді».

Наразі мадридці підшуковують для Луніна варіанти з орендою, в якій він грав би в Примері та мав би ігрову практику, інформує AS.

Минулий сезон Лунін також провів у оренді – в «Леганесі».

Раніше «Реал» повернув Луніна з оренди та взяв у передсезонне турне Північною Америкою. Передбачалося, що Лунін буде другим воротарем основного складу після Тібо Куртуа. Однак минулорічний дублер Куртуа Кейлор Навас передумав залишати «Реал», то ж тепер місця для українця в основному складі не залишилося.