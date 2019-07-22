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    Названо потенційно нову команду воротаря «Реала» Луніна

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    Андрій Лунін - Названо потенційно нову команду воротаря «Реала» Луніна
    Андрій Лунін
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    Мадридці шукають варіант оренди українського голкіпера

    Наступний сезон український воротар «Реала» Андрій Лунін може провести в «Вальядоліді».

    Наразі мадридці підшуковують для Луніна варіанти з орендою, в якій він грав би в Примері та мав би ігрову практику, інформує AS.

    Минулий сезон Лунін також провів у оренді – в «Леганесі».

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    Раніше «Реал» повернув Луніна з оренди та взяв у передсезонне турне Північною Америкою. Передбачалося, що Лунін буде другим воротарем основного складу після Тібо Куртуа. Однак минулорічний дублер Куртуа Кейлор Навас передумав залишати «Реал», то ж тепер місця для українця в основному складі не залишилося.

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