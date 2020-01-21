Названо розширений склад збірної України з баскетболу



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Збірна України ФБУ

Уже за місяць наша команда стартує в відборі чемпіонату Європи

Тренерський штаб національної збірної України з баскетболу на чолі з Айнарсом Багатскісом визначив розширений склад команди на підготовку до старту в кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи 2021 року.

Наразі у списку 22 гравці, 16 з яких розпочнуть підготовку в Києві. У підсумку 12 найсильніших баскетболістів зіграють у двох стартових поєдинках відбору.

Збірна України в першому вікні кваліфікації грає 20 лютого в Австрії та 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини.

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Розширений склад збірної України

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна)

Віталій Зотов (Миколаїв, Україна)

Ілля Сидоров (Прометей, Україна)

Іссуф Санон (Дніпро, Україна)

Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина)

Максим Закурдаєв (Дніпро, Україна)

Кирило Марченко (Хімік, Україна)

Олександр Липовий (Промітеас, Греція)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна)

Форварди

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна)

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна)

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна)

Артем Ковальов (Хімік, Україна)

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна)

Андрій Войналович (Хімік, Україна)

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія)

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна)

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія)

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна)

Центрові

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)

В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет, Україна)