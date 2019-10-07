Названо знаменитих конкурентів Шевченка на тренерську посаду в «Мілані»



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Марко Джампаоло Твіттер

В італійському клубі розмірковують щодо заміни Марко Джампаоло

Попри перемогу в матчі сьомого туру італійського чемпіонату проти «Дженоа» (2:1), в «Мілані» розглядають можливість заміни головного тренера Марко Джампаоло.

Категорично проти Джампаоло налаштований директор італійського клубу Звонімир Бобан. Натомість технічний директор Паоло Мальдіні наполягає на тому, аби дати фахівцю час виправити становище команди в чемпіонаті, інформує Football Italia.

Серед ймовірних наступників Джампаоло називають Стефано Піолі, Клаудіо Раньєрі, Лучано Спаллетті та Арсена Венгера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво «Мілану» пропонувало тренерську посаду колишньому форварду команди, головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

Наразі «Мілан» посідає 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії – три перемоги та чотири поразки в семи матчах.