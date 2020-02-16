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    NBA All Star 2020: Бам Адебайо переміг Сабоніса-молодшого у Конкурсі майстерності

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    Бам Адебайо - король баскетбольної майстерності - NBA All Star 2020: Бам Адебайо переміг Сабоніса-молодшого у Конкурсі майстерності
    Бам Адебайо - король баскетбольної майстерності
    NBA

    Бам повторив досягнення легенди

    У другий день NBA All Star 2020 у Чикаго зіркові баскетболісти змагалися та виявляли найкращого в індивідуальних конкурсах.

    У Конкурсі баскетбольної майстерності другий рік поспіль бігмени друий рік поспіль доводять, ща є кращими за стереотипно більш придатних до того маленьких гравців.

    Якщо рік тому не було рівних 210-сантиметровому свінгмену «Бостона» Джейсону Тейтуму, то нині естафету від нього прйняв бігмен «Маямі» Бам Адебайо.

    У першому раунді з боротьби вибули чинний переможець Джейсон Тейтум («Бостон»), переможці попередніх років Патрік Беверлі ("Кліпперс") і Спенсер Динвідді («Бруклін»), а також Шей Гілджес-Александр («Оклахома-Сіті»).

    У напівфіналі Адебайо був кращим за форварда «Торонто» Паскаля Сіакама, а Домантас Сабоніс - форварда «Мілвокі» Кріса Міддлтона. У фінала Адебайо переміг центрового «Індіани» Сабоніса-молодшого та виграв Taco Bell Skills Challenge.

    Taco Bell Skills Challenge 2020 - дивитися онлайн
    Автор: НБА

    Зазначимо, що Бам став другим гравцем в історії «Маямі», що переміг на даному конкурсі - в 2006 та 2007 тут перемагав легендарний Двейн Вейд.

    Також на NBA All Star 2020 в ніч на неділю, 16 лютого, пройшли ще два змагання - Конкурс дальніх кидків та Конкурс слемданків.

    Головна ж подія NBA All Star 2020 - Матч усіх зірок, де зіграють команди Янніса та ЛеБрона, відбудеться в ніч на понеділок, 17 лютого.


    Джерело: Главком СПОРТ

    NBA
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