NBA All Star 2020: Хто переміг у Конкурсі триочкових

Бадді Хілд - чемпіон на дальній дистанції НБА

Королем дальніх кидків став гравець «Кінгс»

У другому конкурсі суботи у Чикаго зійшлися майстри дальніх кидків.

У першому раунді з боротьби сенсаційно вибув минулорічний переможець Джо Харріс («Бруклін»), а також - Зак Лавін («Чикаго»), Данкан Робінсон («Маямі»), Девонте Грем («Шарлотт») і майстер наддальніх кидків Трей Янг («Атланта»).

Бадді Хілд з «Сакраменто Кінгс» набрав 27 балів у фінальному раунді (стільки ж у першому раунді). У фіналі Хілду опонував Девін Букер з «Фінікс Санс»- він програв чемпіону лише один кидок і посів друге місце з 26 очками (27).

Латвієць Давіс Бертанс з «Вашингтон Візардс» став третім з 22 очками (26).

Дивіться весь Конкурс триочкових 2020 онлайн Автор: НБА

Нагадаємо, переможцем Конкурсу баскетбольної майстерності став Бам Адебайо з «Маямі», а у Конкурсі данків переміг його худий, але стрибучий одноклубник - Деррік Джонс-молодший.