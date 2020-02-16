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    NBA All Star 2020: Хто переміг у Конкурсі триочкових

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    Бадді Хілд - чемпіон на дальній дистанції - NBA All Star 2020: Хто переміг у Конкурсі триочкових
    Бадді Хілд - чемпіон на дальній дистанції
    НБА

    Королем дальніх кидків став гравець «Кінгс»

    У другому конкурсі суботи у Чикаго зійшлися майстри дальніх кидків.

    У першому раунді з боротьби сенсаційно вибув минулорічний переможець Джо Харріс («Бруклін»), а також - Зак Лавін («Чикаго»), Данкан Робінсон («Маямі»), Девонте Грем («Шарлотт») і майстер наддальніх кидків Трей Янг («Атланта»).

    Бадді Хілд з «Сакраменто Кінгс» набрав 27 балів у фінальному раунді (стільки ж у першому раунді). У фіналі Хілду опонував Девін Букер з «Фінікс Санс»- він програв чемпіону лише один кидок і посів друге місце з 26 очками (27).

    Латвієць Давіс Бертанс з «Вашингтон Візардс» став третім з 22 очками (26).

    Дивіться весь Конкурс триочкових 2020 онлайн
    Автор: НБА

    Нагадаємо, переможцем Конкурсу баскетбольної майстерності став Бам Адебайо з «Маямі», а у Конкурсі данків переміг його худий, але стрибучий одноклубник - Деррік Джонс-молодший.

    Головна подія вікенду - Матч усіх зірок пройде у тому ж Чикаго в ніч на понеділок, 17 лютого.
    NBA Зак Лавін
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