NBA All Star 2020: Конкурс слемданків виграв резервіст «Маямі»



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Деррік Джонс-молодший стрибає вище неба

Деррік Джонс-молодший з «Маямі» став переможцем Конкурсу по кидками згори.

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У фіналі він переміг вічного невдаху цих змагань - форварда «Орландо» Аарона Гордона.

Той, як і завжди, був близький до перемоги, але судді знову віддали її іншому. Цього разу - резервісту «Маямі»

Джонс перестрибнув в першому раунді одноклубника Бама Адебайо, Гордон в фіналі - найвищого баскетболіста НБА 231-сантиметрового Тако Фолла, Коннотон - відразу двох MVP (бейсбольного Йелліча і баскетбольного Янніса), а Ховард згадав свій данк Супермена з 2008-го.

У фінальному раунді Гордону та Джонс знабилися два додаткових данки, а фінальних рахунок вийшов і рекордним, і різниця мінімальною - 198:197.

У першому раунді з боротьби вибули Пет Коннотон («Мілвокі») з 95 балами і Двайт Ховард ( "Лейкерс") з 90.

Словами, звісно, усю красу не передати - тому дивіться все самі:

Дивіться слемданк контест 2020 онлайн Автор: НБА

Джонс став другим гравцем в історії «Маямі», хто перемагав на слемданк-контесті - до цього це вершина двічі підкорювалася Гарольду Майнеру в 1993 та 1995 роках.

Головна подія вікенду - Матч усіх зірок пройде у тому ж Чикаго в ніч на понеділок, 17 лютого.

Джерело: Главком СПОРТ