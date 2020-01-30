НБА не збирається міняти логотип на честь Кобі Браянта



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Відповідна петиція вболівальників уже набрала понад 2 мільйони підписів

НБА не збирається міняти логотип Ліги на честь легенди «Лейкерс» Кобі Браянта, який загинув у авіакатастрофі, попри 2 мільйони зібраних уболівальниками підписів під відповідною петицією.

За інформацією Yahoo Sports, Ліга не зацікавлена в зміні поточного лого. НБА не хоче аби логотип асоціювався з конкретним гравцем, оскільки за час розвитку Ліги на неї впливала велика кількість видатних гравців.

Нагадаємо, Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі власного гелікоптера разом з донькою Джинною та сімома іншими особами на борту.

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41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».