  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НБА не збирається міняти логотип на честь Кобі Браянта

    • Розсилка
    Варіанти логотипу НБА - НБА не збирається міняти логотип на честь Кобі Браянта
    Варіанти логотипу НБА
    Твіттер

    Відповідна петиція вболівальників уже набрала понад 2 мільйони підписів

    НБА не збирається міняти логотип Ліги на честь легенди «Лейкерс» Кобі Браянта, який загинув у авіакатастрофі, попри 2 мільйони зібраних уболівальниками підписів під відповідною петицією.

    За інформацією Yahoo Sports, Ліга не зацікавлена в зміні поточного лого. НБА не хоче аби логотип асоціювався з конкретним гравцем, оскільки за час розвитку Ліги на неї впливала велика кількість видатних гравців.

    Нагадаємо, Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі власного гелікоптера разом з донькою Джинною та сімома іншими особами на борту.  

     Читайте також: Пауло Коельо видалив чернетку спільної з Кобі Браянтом книги

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    авіакатастрофа баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ