Не гра, а суцільний жах: Йокич потрапив у низку скандалів після програшу «Міннесоті»

Ілля Мандебура
Нікола Йокіч виявив своє незадоволення ігровим епізодом наприкінці матчу
фото: Reuters

Сербський центровий достроково завершив матч проти «Міннесоти»

Четвертий матч серії між «Денвер Наггетс» та «Міннесотою Тімбервулвз» закінчився не лише поразкою чемпіонів 2023 року (96:112), а й гучними скандалами за участю лідера «Денвера» Ніколи Йокича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Конфлікт на майданчику та вилучення

За 2,1 секунди до кінця гри, коли результат уже був вирішений, гравець «Міннесоти» Джейден Макденіелс вирішив замість традиційного утримування м'яча виконати непотрібний прохід. Таке порушення «неписаних правил» баскетболу розлютило Йокича. Сербський центровий пробіг через пів поля, щоб висловити претензії супернику, що спровокувало масову штовханину.

Через це Нікола Йокич та гравець «Міннесоти» Джуліус Рендл були вилучені з майданчика. Серб заявив, що не шкодує про вчинок, оскільки суперник проявив неповагу, продовжуючи атакувати після того, як гравці зупинилися. Головний тренер «Наггетс» Девід Адельман назвав дії Макденіелса «поверненням у 80-ті».

Попри емоції, головною спортивною подією став неймовірний перформанс Айо Досунму. Вийшовши з лави запасних після травм Едвардса та ДіВінченцо, він набрав 43 очки (13 з 17 з гри, 5 з 5 триочкових). Цей виступ став найкращим результатом для резервіста в плейоф НБА за останні 50 років.

Наразі «Міннесота» веде в серії 3:1 і перебуває за крок від сенсаційного вибиття «Денвера» з турніру. Наступний матч обіцяє бути надпринциповим з огляду на всі події навколо четвертої гри.

Курйоз у роздягальні

Як повідомляє інсайдер The Athletic Джейсон Квік, після гри роздратування Йокича переросло в справжнє збентеження. Поки серб був у душі, хтось викрав його спідню білизну. «Хтось украв мою білизну», – розгублено та роздратовано оголосив Йокич у роздягальні. Цей інцидент став дивним завершенням і без того невдалого вечора для зірки НБА, який, хоч і набрав 24 очки, 15 підбирань та 9 асистів, тепер стоїть на межі вильоту з плейоф.

