Багаторазовий чемпіон Франції повернувся до ідеї трансферу зірки збірної України – ЗМІ

Місцевий гранд прагне домовитися про менші відступні за нападника

Французький «Ліон» вирішив відновити перемовини щодо купівлі форварда пірейського «Олімпіакоса» Романа Яремчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot01.

«Ткачі» прагнуть зберегти українця в складі. Останні півроку він провів на «Люм'єрі» на правах оренди. «Ліон» мав право викупу Яремчука за 5 млн євро, та технічний директор клубу Матьє Луї-Жан не захотів перераховувати таку суму за перехід.

Утім, профіль нападника підходить для цілей «ткачів» у новому сезоні. У разі переходу він не буде основним, але матиме стабільну ігрову практику в умовах ротації. «Ліон» зібрався посилити тиск на «Олімпіакос», щоб грецький гранд збавив фінансові апетити.

Яремчук у нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах за «Ліон». До свого активу форвард записав п'ять голів. Контракт українця з «червоно-білими» розрахований до літа 2028 року.

До слова, напередодні збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

