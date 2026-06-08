Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку
Участь у Відкритому континентальному кубку з дзюдо взяли 252 спортсмени з 33 країн
Вісім медалей здобули українські дзюдоїсти на Відкритому континентальному Кубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Впродовж 5-7 червня в Таллінні (Естонія) відбувся Відкритий континентальний кубок з дзюдо. Участь у турнірі взяли 252 спортсмени з 33 країн, зокрема нашу державу представляли 32 українці.
За підсумками змагань наші спортсмени вісім разів підіймалися на подіум:
- Артем Бубир (вагова категорія 90 кг) – золото
- Гагік Мартіросян (в.к. 66 кг) – срібло
- Іван Кутенков (в.к. 90 кг) – срібло
- Заур Дуньямалієв (в.к. 100 кг) – срібло
- Денис Тупицький (в.к. 60 кг) – бронза
- Назар Вісков (в.к. 66 кг) – бронза
- Марія Рицька (в.к. 70 кг) – бронза
- Федір Ярошенко (в.к. понад 100 кг) – бронза
Нагадаємо, український дзюдоїст Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Грендслем у Астані (Казахстан).
У поєдинку за бронзову нагороду Колобов переміг представника Росії Єгора Сухопарова та здобув дебютну бронзову нагороду на Грандслемах.
Переможцем у цій ваговій категорії став представник Казахстану Жалгас Кайролла, який у фіналі переміг Пелівана.
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