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Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку
Українці повертаються з медалями з Естонії

Участь у Відкритому континентальному кубку з дзюдо взяли 252 спортсмени з 33 країн

Вісім медалей здобули українські дзюдоїсти на Відкритому континентальному Кубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Впродовж 5-7 червня в Таллінні (Естонія) відбувся Відкритий континентальний кубок з дзюдо. Участь у турнірі взяли 252 спортсмени з 33 країн, зокрема нашу державу представляли 32 українці.

За підсумками змагань наші спортсмени вісім разів підіймалися на подіум:

  • Артем Бубир (вагова категорія 90 кг) – золото
  • Гагік Мартіросян (в.к. 66 кг) – срібло
  • Іван Кутенков (в.к. 90 кг) – срібло
  • Заур Дуньямалієв (в.к. 100 кг) – срібло
  • Денис Тупицький (в.к. 60 кг) – бронза
  • Назар Вісков (в.к. 66 кг) – бронза
  • Марія Рицька (в.к. 70 кг) – бронза
  • Федір Ярошенко (в.к. понад 100 кг) – бронза

Нагадаємо, український дзюдоїст Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Грендслем у Астані (Казахстан).

У поєдинку за бронзову нагороду Колобов переміг представника Росії Єгора Сухопарова та здобув дебютну бронзову нагороду на Грандслемах.

Переможцем у цій ваговій категорії став представник Казахстану Жалгас Кайролла, який у фіналі переміг Пелівана.

Теги: спорт дзюдо

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