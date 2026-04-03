НБА покарав один з клубів ліги через контакт із баскетболістом до драфту

У «Портленд Трейл Блейзерс» заплатять штраф, а також лишаться без підсилення на тренерському містку

НБА наклала серйозні санкції на клуб «Портленд Трейл Блейзерс» через порушення правил ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Деталі скандалу

Інцидент пов’язаний із незаконним скаутингом китайського центрового Янга Гансена у грудні 2023 року. Згідно з правилами ліги, представникам команд заборонено проводити скаутинг та вступати у переговори з гравцями, які на той момент ще не мають права брати участь у драфті. Розслідування встановило, що представники «Портленда» здійснювали незаконні контакти з 18-річним на той момент Гансеном, коли він ще виступав у Китаї за «Ціндао Іглз» і не був доступний для вибору в НБА. Цікаво, що «Трейл Блейзерс» зрештою таки підписали 213-сантиметрового гіганта, отримавши його під 16-м номером драфту 2025 року в результаті обміну з «Мемфісом».

Покарання за порушення правил

Згідно з офіційним рішенням ліги, оприлюдненим 2 квітня 2026 року, санкції включають штраф у розмірі 100 тисяч доларів, накладений на організацію. А також команді загрожує двотижневе відсторонення для асистентів генерального менеджера, Майка Шмітца та Серджі Оліви, без збереження заробітної плати.

У «Портленді» заявили, що самостійно повідомили НБА про порушення, як тільки про це стало відомо вищому керівництву. Клуб повністю співпрацював зі слідством і прийняв вердикт ліги. Сам Янг Гансен наразі проводить свій дебютний сезон в НБА. Його показники поки залишаються скромними: у середньому він набирає 2,3 очка та 1,6 підбирання за 7,2 хвилини в середньому за гру.

Попри скандал, команда продовжує боротьбу за плейоф. З рекордом 39:38 «Блейзерс» посідають 9-те місце на Заході, не набагато відстаючи від «Кліпперс». Клуб уже гарантував собі участь у турнірі плейін після розгромної перемоги над «Брукліном» минулого тижня.

