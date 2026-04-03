НБА покарав один з клубів ліги через контакт із баскетболістом до драфту

glavcom.ua
Менеджери «Портленд Трейл Блейзерс» намагалися вплинути на китайського гравця 
У «Портленд Трейл Блейзерс» заплатять штраф, а також лишаться без підсилення на тренерському містку

НБА наклала серйозні санкції на клуб «Портленд Трейл Блейзерс» через порушення правил ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post. 

Деталі скандалу

Інцидент пов’язаний із незаконним скаутингом китайського центрового Янга Гансена у грудні 2023 року. Згідно з правилами ліги, представникам команд заборонено проводити скаутинг та вступати у переговори з гравцями, які на той момент ще не мають права брати участь у драфті. Розслідування встановило, що представники «Портленда» здійснювали незаконні контакти з 18-річним на той момент Гансеном, коли він ще виступав у Китаї за «Ціндао Іглз» і не був доступний для вибору в НБА. Цікаво, що «Трейл Блейзерс» зрештою таки підписали 213-сантиметрового гіганта, отримавши його під 16-м номером драфту 2025 року в результаті обміну з «Мемфісом».

Покарання за порушення правил

Згідно з офіційним рішенням ліги, оприлюдненим 2 квітня 2026 року, санкції включають штраф у розмірі 100 тисяч доларів, накладений на організацію. А також команді загрожує двотижневе відсторонення для асистентів генерального менеджера, Майка Шмітца та Серджі Оліви, без збереження заробітної плати.

У «Портленді» заявили, що самостійно повідомили НБА про порушення, як тільки про це стало відомо вищому керівництву. Клуб повністю співпрацював зі слідством і прийняв вердикт ліги. Сам Янг Гансен наразі проводить свій дебютний сезон в НБА. Його показники поки залишаються скромними: у середньому він набирає 2,3 очка та 1,6 підбирання за 7,2 хвилини в середньому за гру.

Попри скандал, команда продовжує боротьбу за плейоф. З рекордом 39:38 «Блейзерс» посідають 9-те місце на Заході, не набагато відстаючи від «Кліпперс». Клуб уже гарантував собі участь у турнірі плейін після розгромної перемоги над «Брукліном» минулого тижня.

Нагадаємо, що власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА. НБА схвалила продаж контрольного пакету акцій «Портленд Трейл Блейзерс» групі інвесторів під керівництвом Тома Дандона.

Читайте також

Тривалість заборони може відрізнятися залежно від регіону
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Штраф 17 тис. грн заплатить старший групи оповіщення лейтенант із Одеси
Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК
6 березня, 10:53
Водій, дрифтуючи, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник біля автозаправки
У Львові блогер примотав знайомого скетчем до даху авто, ганяв містом і потрапив у ДТП
7 березня, 18:41
Минулого місяця російська влада почала посилювати обмеження роботи месенджера
Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис.
16 березня, 15:17
Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив 16 березня
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
17 березня, 21:41
Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації
Легенда НБА оплатить похорон 12-річної дівчинки, яка загинула після бійки в США
18 березня, 13:50
Комітет раніше встановив, що компанія використовувала у своїй діяльності позначення, схожі на назву іншої компанії – ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
Антимонопольний комітет оштрафував «Нафтогаз Трейдінг» на понад 200 тис. грн
19 березня, 21:16
Найчастішою причиною застосування регулятором заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів
Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
26 березня, 12:02
Джейден Айві на початку минулого року міг попрощатися з життям
Скандальний баскетболіст НБА мав намір покінчити життя самогубством
1 квiтня, 16:42

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
