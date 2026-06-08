Форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу

Аімен Хусейн стикнувся з неприємною ситуацію напередодні світової першості в Північній Америці

Головну зірку збірної Іраку, нападника команди Аімена Хусейна затримали на кордоні для багатогодинного допиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Тривала перевірка Хусейна

Інцидент стався в міжнародному аеропорту Чикаго О'Хара, куди іракська делегація прибула для підготовки до фінальної частини турніру. Як повідомив представник іракського спортивного олімпійського комітету, прикордонні служби США затримали 30-річного форварда катарського клубу «Аль-Хор» Аімена Хусейна та допитували його протягом майже семи годин.

Під час ретельної перевірки американські офіцери також детально оглянули мобільний телефон футболіста. Зрештою, після виснажливої процедури, Хусейна все ж пропустили на територію країни. Наразі ні сам гравець, ні Іракська футбольна федерація офіційно не прокоментували цей інцидент.

Аімен Хусейн є ключовою фігурою для своєї національної команди, адже саме його переможний гол у матчі плейоф проти Болівії гарантував збірній путівку на світову першість.

Відмова у в'їзді іншому представнику команди

Значно менше пощастило офіційному фотографу іракської збірної Талалу Салаху. Його американські правоохоронці утримували в зоні прикордонного контролю понад 10 годин. У Салаха також вилучили та перевірили телефон, проте на відміну від футболіста, представнику медіаслужби зрештою категорично відмовили у в'їзді та депортували з країни.

Для Іраку це історичний успіх, адже країна пробилася на Чемпіонат світу вперше з 1986 року і лише вдруге у своїй історії. На груповому етапі мундіалю іракці виступатимуть у групі І, де їхніми суперниками стануть потужні збірні Франції, Сенегалу та Норвегії.

Нагадаємо, що гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу.