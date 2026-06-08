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Провідний футболіст «Челсі» обрав наступний клуб у кар'єрі – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Провідний футболіст «Челсі» обрав наступний клуб у кар'єрі – ЗМІ
Марк Кукурелья засумував за рідними краями
фото: EFE

Чемпіон Європи прагне нового виклику на батьківщині

Оборонець Марк Кукурелья зібрався піти з лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Іспанець сповістив керівництво «синіх» про бажання змінити клубну прописку. Пріоритетним варіантом продовження кар'єри Кукурелья обрав іспанську «Барселону». «Челсі» вимагатиме 40-50 млн євро за оборонця.

Ситуацію навколо чемпіона Європи моніторять інші провідні клуби Європи. Попит на Кукурелью зберігається і в Англії («Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед»), і на батьківщині («Реал», «Атлетіко»). Раніше цікавилася оборонцем і мюнхенська «Баварія».

Кукурелья у нинішньому сезоні зіграв 50 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири асисти. Контракт іспанця з «Челсі» розрахований до літа 2029 року. Щоб підписати оборонця, «Барсі» доведеться продати Алекса Бальде.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі ФК Барселона

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