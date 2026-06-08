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Сенсаційний лідер сезону Формули-1 Антонеллі побив домінантний рекорд легенди перегонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сенсаційний лідер сезону Формули-1 Антонеллі побив домінантний рекорд легенди перегонів
Андреа Кімі Антонеллі здобув чергову перемогу
фото: EFE

Італійський гонщик узявся переписувати історію Королеви автоспорту

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі став наймолодшим володарем «Великого шлема» у Формулі-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу чемпіонату світу.

Напередодні італієць виграв Гран-прі Монако. Перемозі Антонеллі передували найшвидше коло в гонці, лідерство зі старту до фінішу та поул за підсумками кваліфікації. «Великий шлем» він оформив у 19 років дев'ять місяців і 13 днів.

Він побив рекорд нідерландського пілота Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Антонеллі значно перевершив чотириразового чемпіона світу. Той оформив перший «Великий шлем» у 23 роки дев'ять місяців і чотири дні.

Рекордсменом Формули-1 за кількістю «шлемів» залишається британець Джим Кларк. Він вісім разів досягнув такого результату. Згаданий Ферстаппен та семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон мають по шість «шлемів». Інший семиразовий чемпіон – німець Міхаель Шумахер – завершив кар'єру з п'ятьма «шлемами».

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Монако

Пілот «Мерседеса» Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Він набрав 156 очок. Другим іде гонщик «Феррарі» Гемілтон (90 пунктів), а на третє місце опустився британець з «Мерседеса» Джордж Расселл (88).

Німецько-британська стайня впевнено лідирує у Кубку конструкторів. До свого активу «Мерседес» записав 244 очки. Пілоти Скудерії набрали 165 пунктів. Третій у списку команд – «Макларен», гонщики якого набрав 118 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пілоти Формули-1 цього разу обійдуться без паузи. Наступний етап відбудеться 12-14 червня. Команди змагатимуться в іспанській Барселона на трасі «Каталунья-Монтмело». Торік Гран-прі Іспанії виграв гонщик «Макларена» Оскар Піастрі.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: рекорд Гран-прі Макс Ферстаппен Формула-1

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