Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу
Ламін Ямаль готовий додати дорослих штрихів
фото: EFE

Вундеркінд піренейської команди кардинально змінить імідж

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль відростить вуса та бороду в разі перемоги збірної Іспанії на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Я запущу бороду та вуса… Носитиму їх три тижні», – пообіцяв іспанець перед Мундіалем.

 Прийдешній Кубок світу буде першим у карєрі Ямаля. Раніше він у складі «Фурії Рохи» тріумфував на Євро-2024. На переможному турнірі нападник зіграв сім матчів, у яких оформив один гол і чотири результативні передачі.

Фінальна заявка збірної Іспанії на ЧС-2026

У складі національної команди на турнір поїдуть 26 футболістів. Вони представляють чемпіонати Англії, Німеччини та Франції. На батьківщині виступають 17 гравців.

Воротарі: Унаї Сімон («Атлетік»), Давід Рая («Арсенал»), Жоан Гарсія («Барселона»)

Захисники: Педро Порро («Тоттенхем»), Маркос Льоренте («Атлетіко»), Емерік Ляпорт («Атлетік»), Пау Кубарсі («Барселона»), Марк Пубіль («Атлетіко»), Ерік Гарсія («Барселона»), Марк Кукурелья («Челсі»), Алекс Грімальдо («Баєр»)

Півзахисники: Родрі («Манчестер Сіті»), Мартін Субіменді («Арсенал»), Педрі («Барселона»), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно («Арсенал»), Гаві («Барселона»), Алекс Баена («Атлетіко»)

Нападники: Мікель Оярсабаль («Реал Сосьєдад»), Ламін Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Іглесіас («Сельта»), Дані Ольмо («Барселона»), Віктор Муньйос («Осасуна»), Ніко Вільямс («Атлетік»), Єремі Піно («Крістал Пелас»)

Збірна Іспанії на ЧС-2026

«Фурія Роха» змагатиметься в квартеті H. На груповому етапі Мундіалю іспанці зустрінуться з національними командами Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.

Перший матч команди де ла Фуенте відбудеться в американській Атланті. Матч проти Кабо-Верде запланований на 15 червня. Там же збірна Іспанії протистоятиме аравійцям.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів. Арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час сварок. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства.
 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трибуни стадіону «Ацтека» в Мехіко готові приймати вболівальників
ФІФА заборонила проносити будь-які пляшки на матчі Чемпіонату світу 2026
4 червня, 17:24
Світова першість з футболу пройде без присутності Путіна
Стало відомо, чи відвідає диктатор Путін Чемпіонат світу з футболу
5 червня, 11:00
Прийдешній Кубок світу обійдеться без вувузел
ФІФА заборонила символ одного з попередніх чемпіонатів світу
5 червня, 14:42
Чемпіонат світу 2026 пройде у трьох країнах Північної Америки, де очікується неймовірна спека
ФІФА скасувала своє дивне обмеження для вболівальників на Чемпіонаті світу
6 червня, 14:50
Ажіотаж навколо квитків на Чемпіонат світу 2026 лишається високим
Вболівальники отримали безкоштовні квитки на Чемпіонат світу через помилку з боку ФІФА
6 червня, 16:44
Владімір Петковіч (праворуч) продовжить роботу в Африці
Африканська збірна продовжила контракт головного тренера напередодні Чемпіонату світу
Вчора, 20:30
Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo
Головна спортивна подія року: де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026
Сьогодні, 09:58
Едерсон витягнув щасливий квиток перед Мундіалем
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026
Сьогодні, 11:55
Аімен Хусейн вивів збірну Іраку на мундіаль своїм голом проти Болівії
Форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу
Сьогодні, 12:15

Новини

Провідний футболіст «Челсі» обрав наступний клуб у кар'єрі – ЗМІ
Провідний футболіст «Челсі» обрав наступний клуб у кар'єрі – ЗМІ
Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку
Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку
Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу
Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу
Форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу
Форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу
Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua