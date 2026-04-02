Йокич став другим гравцем в історії НБА з унікальним статистичним досягненням

Центровий «Денвер Наггетс» Нікола Йокич став другим гравцем в історії НБА з кількома сезонами з трипл-даблом у середньому за гру. Про це повідомляє «Главком».

Своє досягнення серб оформив після перемоги над «Ютою Джаз», у матчі з якою набрав 15 очок, зробив 12 передач та 17 підбирань.

Раніше подібне вдавалося лише його колишньому партнеру по клубу Расселлу Вестбруку, який оформлював такі сезони чотири рази за кар'єру.

У поточному сезоні Йокич провів 61 матч, набираючи в середньому 27,7 очка, роблячи 12,9 підбирання та 10,8 передачі. Серб лідирує в лізі за кількістю підбирань і передач, а також входить до десятки найкращих за результативністю.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.