«Нехай Роналду або Мессі роблять вакцину»: резонансна заява виявилась фейком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насправді ніхто не зазіхає на мільйони зірок

Фейкові новини про коронавірус - загальносвітове явище

Якщо ви думаєте, що картинка з Viber про нічну дезінфікацію з гелікоптерів - суто український фейк, звісно, ви помиляєтесь.

Ще однією вірусною історією стала цитата про заробітки біологів-науковців та зірок футболу, зокрема - Роналду та Мессі.

Вона звучить так: “Ви даєте мільйони євро на місяць футболістам та €1800 біологам. Нині вам треба вакціна. То йдіть до Роналду або Мессі, щоб знайти ліки”. Ця фраза припиусується безіменному іспанському біологу-науковцю та супроводжується фото літньої жінки.

У вигляді мему ця картинка стала популярною на форумах у соцмережах та спричинила жваве обговорення.

Це фейк. Насправді на фото колишня іспанський міністр сільського господарства та рибальства, продовольства та навколишнього середовища Ізабель Гарсія Теєріна. Зображення, яке поширюється, є скрін з відео 2018, коли ніякого COVID-19 не було у природі. Також нема ніякого підтвердження, що вона або хтось ще таке колись говорив. Втім, це не заважає людям це поширювать.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: