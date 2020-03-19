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    «Нехай Роналду або Мессі роблять вакцину»: резонансна заява виявилась фейком

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    Насправді ніхто не зазіхає на мільйони зірок - «Нехай Роналду або Мессі роблять вакцину»: резонансна заява виявилась фейком
    Насправді ніхто не зазіхає на мільйони зірок

    Фейкові новини про коронавірус - загальносвітове явище

    Якщо ви думаєте, що картинка з Viber про нічну дезінфікацію з гелікоптерів - суто український фейк, звісно, ви помиляєтесь.

    Ще однією вірусною історією стала цитата про заробітки біологів-науковців та зірок футболу, зокрема - Роналду та Мессі.

    Вона звучить так: “Ви даєте мільйони євро на місяць футболістам та €1800 біологам. Нині вам треба вакціна. То йдіть до Роналду або Мессі, щоб знайти ліки”. Ця фраза припиусується безіменному іспанському біологу-науковцю та супроводжується фото літньої жінки.

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    «Нехай Роналду або Мессі роблять вакцину»: резонансна заява виявилась фейком
    «Нехай Роналду або Мессі роблять вакцину»: резонансна заява виявилась фейком
    «Нехай Роналду або Мессі роблять вакцину»: резонансна заява виявилась фейком

    У вигляді мему ця картинка стала популярною на форумах у соцмережах та спричинила жваве обговорення.

    Це фейк. Насправді на фото колишня іспанський міністр сільського господарства та рибальства, продовольства та навколишнього середовища Ізабель Гарсія Теєріна. Зображення, яке поширюється, є скрін з відео 2018, коли ніякого COVID-19 не було у природі. Також нема ніякого підтвердження, що вона або хтось ще таке колись говорив. Втім, це не заважає людям це поширювать.

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