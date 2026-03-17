«Спортінг» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про поєдинок вівторка з потенційною сенсацією у головному єврокубку

Сьогодні, 17 березня 2026 року, лісабонський «Спортінг» прийме норвезький «Буде/Глімт» на стадіоні «Жозе Алвеладе» в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Спортінг» – «Буде/Глімт»

Справи лісабонських «левів» на 11:45 17 березня 2026 року виглядають переконливішими, переконані букмекери GGBET. На перемогу «Спортінга» закладено коефіцієнт 1,50. Імовірність звитяги віцечемпіона Норвегії оцінена кефом 4,70. Підсумкова нічия запропонована з балом 5,60. Інша ситуація склалася з проходом у чвертьфінал турніру. На путівку для «Буде/Глімта» виставлено коефіцієнт 1,24. Натомість на місце в наступній стадії для португальського гранда закладено кеф 4,24. Тотал більше 4,5 запропоновано з балом 3,15.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи після очного поєдинку отримали перепочинок на внутрішній арені. Отже, і без кадрових втрат обійшлися. «Жовто-чорні» травмованих не мають, а в лісабонців під питанням участь нападника Гільєрме. Сенсаційний матч минулої середи залишається останнім і для «Спортінга», і для норвезького гранда. «Леви» з розгромною поразкою (0:3) потрапили до поважної компанії тих, із кого «Буде/Глімт» зняв турнірний скальп.

У цій групі аж тісно від гучних назв – міланський «Інтер», «Атлетіко» з Мадрида, англійський «Манчестер Сіті». «Жовто-чорні» Фет, Блумберг і Гег зробили крок до історії. У разі виходу в наступний раунд «Буде/Глімт» повторить досягнення «Русенборга» з Тронгейма. «Маленькі тролі» дісталися чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів у сезоні 1996/97. Щоправда, там вилетіли від туринського «Ювентуса». Сам «Буде/Глімт» виходив і в півфінал єврокубка – та поки лише Ліги Європи (кампанія 2024/25).

Історія очних зустрічей

Побачення з «жовто-чорними» минулого тижня було першим для «Спортінга». Заодно – лише другою невдачею проти представників Норвегії. Доти «леви» перемагали і столичний «Люн», і «Вікінг» із Ставангера, і згаданий «Русенборг». Перемогти лісабонців до «Буде/Глімта» вдавалося лише «Вікінгу». І ця історія показова. Побачення команд припало на перший раунд Кубка УЄФА 1999/2000. «Спортінг» удома мінімально переміг у другому поєдинку, а от у першому зазнав фіаско на виїзді (0:3).

Де дивитися матч «Спортінг» – «Буде/Глімт»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».