Офіційно: Ломаченко отримав суперника за квітневим боєм



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Василь Ломаченко отримав трохи не те, що хотів Фото з соцмереж

Наразі то не буде об'єнання титулів

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента на пояс WBA британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). Про це повідомив промоутер британця Едді Герн в Twitter.

Бій відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Трансляція поєдинку відбудеться в прямому ефірі на ESPN+.

Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися кілька разів. Промоутер Кролл Едді Герн погодився на умови бою, запропоновані Бобом Арумом.

Спочатку українець мав зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ґанець пошкодив руку в титульному бою проти чеченця Іси Чанієва (13-2, 6 КО).

Ломаченко перейшов в легку вагу минулого року і завоював два титули за два бої, перемігши венесуельця Хорхе Лінареса в бою за пояс за версією WBA і пуерториканця Хосе Педрасу за титул WBO.