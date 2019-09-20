Непереможний американець Міллер: Кличко бив, немов тонною цегли



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Джаррелл Міллер дуже високої думки про себе, але все ж віддає Володимирові Кличку належне Фото із соцмереж

Джаррелл мріє, щоб Володимир повернуся

Небитий американський нокаутер Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) розповів про спаринги з екс-чемпіоном у суперважкій вазі Володимиром Кличком.

«Мені був 21 рік, у мене було тільки три професійних поєдинки, і все одно я начистив Кличку дупу. Проте Володимир був найкрутішим серед усіх тих боксерів, яких я пам'ятаю. Він бив, наче тонною цегли.

У деяких спарингах я втомлювався, але вимотувався від спеки, а не від пропущених ударів. Перші два-три раунди Кличко ні чорта не міг зі мною зробити. Що ж стосується технічної сторони і гарного джеба, то тут Володимир кращий. Цей бугай бив так, ніби стріляв з дробовика.

Хотів би я щоб він повернувся і я нокаутував його вже по-справжньому. Я чув, що він повертається, але не знаю, чи правда це»,- цитує Міллера FightHype.