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    Українець Вихрист виграв шостий бій на профі-ринзі

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    Віктор Вихрист здобув шосту перемогу у професіоналах - Українець Вихрист виграв шостий бій на профі-ринзі
    Віктор Вихрист здобув шосту перемогу у професіоналах
    фото з відкритих джерел

    Вихрист вперше на такому рівні завершив поєдинок перемогою рішенням суддів

    Дворазовий чемпіон Європи Віктор Вихрист провів виграв шостий поєдинок на професіональному рівні. У Гамбурзі українець зійшовся в ринзі з венесуельцем Вілмером Васкесом (11-1-2, 7 КО). Нокаутувати суперника, як у п’яти попередніх боях, українцю не вдалося. Аби переконати суддів у своїй перевазі, Віктору довелося попрацювати всі вісім раундів.

    Поєдинок вийшов обережним. Вихрист, який був легший на 20 кг за суперника, не квапив події. Не йшов уперед і Васкес. Боксували здебільшого на дистанції, вичікуючи слушної нагоди завершити сутичку одним ударом. Характерна особливість бою: в одному з епізодів українець навіть прочистив носа на ринзі й це жодним чином не вплинуло на динаміку двобою.

    Віктор, втім, тримав бій під контролем. Раз по раз він діставав Вілмера Джебом, заробляв очки й у підсумку переконав усіх суддів, які віддали йому перемогу за рахунком 80:72.

    Вихрист – чотиразовий чемпіон України. Його готували до Олімпіади в Токіо, проте рік тому він несподівано підписав контракт з німецькою компанією ЕС Boxing Promotion. За такий поворот у кар’єрі його менеджер Андрій Котельниик та тренер Олександр Ляховий були дискваліфіковані Федерацією боксу України.

    У Німеччині Віктор отримав прізвисько Віктор Фауст.

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    Теги: бокс тренер Віктор Вихрист Олександр Ляховий
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