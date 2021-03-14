Українець Вихрист виграв шостий бій на профі-ринзі

Вихрист вперше на такому рівні завершив поєдинок перемогою рішенням суддів

Дворазовий чемпіон Європи Віктор Вихрист провів виграв шостий поєдинок на професіональному рівні. У Гамбурзі українець зійшовся в ринзі з венесуельцем Вілмером Васкесом (11-1-2, 7 КО). Нокаутувати суперника, як у п’яти попередніх боях, українцю не вдалося. Аби переконати суддів у своїй перевазі, Віктору довелося попрацювати всі вісім раундів.

Поєдинок вийшов обережним. Вихрист, який був легший на 20 кг за суперника, не квапив події. Не йшов уперед і Васкес. Боксували здебільшого на дистанції, вичікуючи слушної нагоди завершити сутичку одним ударом. Характерна особливість бою: в одному з епізодів українець навіть прочистив носа на ринзі й це жодним чином не вплинуло на динаміку двобою.

Віктор, втім, тримав бій під контролем. Раз по раз він діставав Вілмера Джебом, заробляв очки й у підсумку переконав усіх суддів, які віддали йому перемогу за рахунком 80:72.

Вихрист – чотиразовий чемпіон України. Його готували до Олімпіади в Токіо, проте рік тому він несподівано підписав контракт з німецькою компанією ЕС Boxing Promotion. За такий поворот у кар’єрі його менеджер Андрій Котельниик та тренер Олександр Ляховий були дискваліфіковані Федерацією боксу України.

У Німеччині Віктор отримав прізвисько Віктор Фауст.