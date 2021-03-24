Найшвидший бій в історії ММА завершився бійкою тренерів

Японський важкоатлет Цуєши Сударіо за шість секунд нокаутував Кадзуса Міямото

23-річний колишній сумоїст встановив нове досягнення за швидкістю нокауту. В поєдинку японської ліги змішаних єдиноборств RIZIN він за шість секунд виграв бій у співвітчизника Кадзуси Міямото. За цей час він двічі збив з ніг суперника. Спочатку відправив його в нокдаун зустрічним ударом, а потім нокаутував правим кросом при спробі піднятися.

Молодий боєць не втримався, і почав добивати противника. Це не сподобалося його тренерам, які вискочили на ринг з’ясовувати стосунки. Здійнялася штовханина.

За свій вчинок Цуєши був оштрафований на чверть місячної зарплати.

Це не перший раз, коли Сударіо потерпає за погану поведінку. Його кар'єра в сумо закінчилася в 2019 році після того, як він образив і побив одного з молодих бійців.