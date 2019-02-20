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    Непереможний український боксер Хижняк ефектно виграв турнір у Болгарії (відео)

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    Олександр Хижняк впевнено крокує до головної мети - олімпійського золота - Непереможний український боксер Хижняк ефектно виграв турнір у Болгарії (відео)
    Олександр Хижняк впевнено крокує до головної мети - олімпійського золота
    Федерація боксу України

    Чемпіон світу і Європи залишається непереможним уже понад два роки

    Найкращий боксер світу 2017 року в аматорському боксі Олександр Хижняк з України впевнено виграв престижний турнір класу А в Болгарії «Странджа-2019».

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    У фінальному поєдинку вагової категорії до 75 кг Олександр з легкістю впорався з турком Серхатом Ґюлером. У нокдауні суперник побував вже на першій хвилині бою. Впродовж наступного часу тривало одностороннє побиття, яке в умовах професійного боксу, з жорсткішими рукавичками завершилося б швидким нокаутом. Однак тут турок встояв, хоча ілюзій щодо своєї перемоги не міг мати за визначенням. Усі судді віддали перевагу Хижняку.

    Нагадаємо, що раніше володарями бронзових медалей серед українців у Болгарії стали Дмитро Замотаєв (категорія - до 52 кг), Євген Барабанов (до 69 кг) і Сергій Горсков (до 91 кг).

     Читайте також: Фінал Хижняка і три бронзи: українські боксери демонструють клас у Болгарії
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