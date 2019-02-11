Нокаутований Кличком у 2007 році боєць вирішив повернутися в бокс у 48 років



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2007-й. Володимир Кличко відправляє Рея Остіна в нокаут Сайт Бои без правил

Рей Остін не виходив у ринг три роки

48-річний американський боєць-супертяж Рей Остін (29-8-4, 18 КО) проведе 15 лютого в Тускалусі (штат Алабама, США) бій з непереможним кубинцем Робертом Альфонсо (17-0, 8 КО).

Поява Остіна в рингу виглядає доволі несподіваною. В останнє він бився ще у липні 2016-го і програв нокаутом у четвертому раунді землякові Жеральду Вашинґтону. То була друга поразка Рея поспіль, а останню свою перемогу він здобув у лютому 2014-го, коли за очками побив маловідомого американця Ірла Лідсона.

Тривалий час Рей Остін вважався головною надією американського гевівейту. Навіть після того, як у 2001-му сенсаційно програв нокаутом у дев'ятому раунді досвідченому шведові Аттілі Левіну.

Після того Остін мав кілька боїв з авторитетними суперниками - американцями Ленсом Вітакером і Ларрі Дональдом, росіянином Султаном Ібраґімовим. Найдивовижніше те, що всі три цих поєдинки завершилися внічию - вкрай нечастим для боксу результатом.

Так чи інакше, Остін мав авторитет і у 2007-му нарешті отримав шанс провести бій за титул чемпіонона світу. Однак чинний володар поясів українець Володимир Кличко на рингу SAP-Arena в німецькому Мангеймі буквально знищив Рея - нокаут у другому раунді.

2007-й. Володимир Кличко - Рей Остін

Остін ще робив спроби повернутися і навіть перемагав підстаркуватих поляка Анджея Голоту і американця Деваррила Вільямсона. Однак у 2010-му його поставив на місце кубинець Одланьєр Соліс. Після тієї поразки за очками Остін так і не оговтався.