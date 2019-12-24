Неймар може повернутися в «Барселону» за 180 мільйонів



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Останнього літа «Парі Сен-Жермен» відмовився відпускати бразильського форварда

Наступного року бразильський форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар може повернутися до «Барселони». Про це повідомило іспанське видання Mundo Deportivo.

Отсаннього літа «Барселона» вже намагалася викупити футболіста, однак французи категорично відмовилися його відпускати.

Наступного літа Неймар може скористатися регламентом ФІБА, який передбачає можливість залишити клуб після трьох років виступів та досягнення 28-річного віку. У такому випадку за футболіста необхідно буде виплатити компенсацію. Компенсація за Неймара становитиме 180 мільйонів євро.

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Неймар перейшов до «ПСЖ» з «Барселони» в середині 2017 року за 222 мільйона євро.