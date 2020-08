Косовський клуб через коронавірус вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів

УЄФА винесла рішення стосовно поєдинку ФК «Дріта» - ФК «Лінфілд»

ФК «Дріта» отримав від УЄФА технічну поразку у фінальному матчі попереднього раунду Ліги чемпіонів через зараження коронавірусом футболістів команди, повідомляє УЄФА.

З огляду на те, що вся команда ФК «Дріта» була поміщена на карантин після того, як два гравці цієї команди здали позитивний результат на COVID-19, матч попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА між «Дрітою» та «Лінфілдом» запланований на 11 серпня - зіграти не вдалося.

Справа була передана до Контрольно-дисциплінарного органу УЄФА. На підставі статті 30 (4) Дисциплінарного регламенту УЄФА і з урахуванням невідкладних обставин справи голова Контрольного, етичного і дисциплінарного органу передав справу до Апеляційного органу.

Голова Апеляційного органу УЄФА прийняв рішення присудити технічну поразку ФК «Дріта» з рахунком 0:3.

UEFA decides we have lost the match 3:0!

This decision is odd and fast from an organization like UEFA without asking for any further explanation or statement from our club.

Main reason for this decision was that the match couldnt be postponed for more than three days (Aug 14) 1/2