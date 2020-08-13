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    Косовський клуб через коронавірус вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів

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    Клубне фото чемпіона Косова з футболу - Косовський клуб через коронавірус вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів
    Клубне фото чемпіона Косова з футболу
    Twitter ФК Дріта

    УЄФА винесла рішення стосовно поєдинку ФК «Дріта» - ФК «Лінфілд»

    ФК «Дріта» отримав від УЄФА технічну поразку у фінальному матчі попереднього раунду Ліги чемпіонів через зараження коронавірусом футболістів команди, повідомляє УЄФА.

    З огляду на те, що вся команда ФК «Дріта» була поміщена на карантин після того, як два гравці цієї команди здали позитивний результат на COVID-19, матч попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА між «Дрітою» та «Лінфілдом» запланований на 11 серпня - зіграти не вдалося.

    Справа була передана до Контрольно-дисциплінарного органу УЄФА. На підставі статті 30 (4) Дисциплінарного регламенту УЄФА і з урахуванням невідкладних обставин справи голова Контрольного, етичного і дисциплінарного органу передав справу до Апеляційного органу.

    Голова Апеляційного органу УЄФА прийняв рішення присудити технічну поразку ФК «Дріта» з рахунком 0:3.

    У підсумку, «Лінфілд» безпосередньо потрапив в перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє з варшавською «Легією».

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    Джерело: УЄФА

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