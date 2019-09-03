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    Неймар та «Барселона» подали зустрічні судові позови

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    Неймар - Неймар та «Барселона» подали зустрічні судові позови
    Неймар
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    Нападник хоче відсудити в клубу 26 мільйонів євро, а той – втричі більше

    Бразильський форвард «ПСЖ» Неймар та «Барселона» подали зустрічні судові позови.

    Футболіст бажає відсудити в іспанського клубу 26 мільйонів євро, інформує видання AS. «Барселона» мала виплатити бразильцю 40 мільйонів бонусів, коли той виступав у її складі. Однак виплатила лише 14. Неймар хоче стягнути решту.

    Натомість «Барселона» вважає, що Неймар свого часу порушив умови контракту. Відтак іспанці планують стягнути з футболіста 75 мільйонів євро.

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    Судовий розгляд справи двічі переносився. Тепер він має відбутися 27 вересня.

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