Неймовірна розв’язка у драматичному фіналі юнацької баскетбольної ліги (відео)
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Фінал ВЮБЛ
ФБУ
Баскетболістки дніпровської СДЮСШОР-5-ДВУФК вирвали перемогу у КСЛІ-Київ-Баскет в фіналі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги
У неймовірно драматичні боротьбі пройшов фінальний поєдинок ВЮБЛ серед команд дівчат 2002 р.н.
Господарі фінального етапу, який проходив у СК «Меридіан», з КСЛІ-Київ-Баскет змогли переломити несприятливий хід боротьби у вирішальному матчі проти СДЮСШОР-5-ДВУФК з Дніпра.
Ще за секунду до кінця основного ігрового часу киянки мали три очки переваги. Та суперниці змогли зі штрафних зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.
У додатковій п’ятихвилинці киянки вийшли вперед, але на останніх секундах ривок 6:0 від гостей приніс саме їм чемпіонський титул.
Дивіться відео останніх секунд основного часу та овертайму.
Розв'язка в фіналі ВЮБЛ серед дівчат 2002 р.н.