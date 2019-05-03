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    Неймовірна розв’язка у драматичному фіналі юнацької баскетбольної ліги (відео)

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    Фінал ВЮБЛ - Неймовірна розв’язка у драматичному фіналі юнацької баскетбольної ліги (відео)
    Фінал ВЮБЛ
    ФБУ

    Баскетболістки дніпровської СДЮСШОР-5-ДВУФК вирвали перемогу у КСЛІ-Київ-Баскет в фіналі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

    У неймовірно драматичні боротьбі пройшов фінальний поєдинок ВЮБЛ серед команд дівчат 2002 р.н.

    Господарі фінального етапу, який проходив у СК «Меридіан», з КСЛІ-Київ-Баскет змогли переломити несприятливий хід боротьби у вирішальному матчі проти СДЮСШОР-5-ДВУФК з Дніпра.

    Ще за секунду до кінця основного ігрового часу киянки мали три очки переваги. Та суперниці змогли зі штрафних зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

    У додатковій п’ятихвилинці киянки вийшли вперед, але на останніх секундах ривок 6:0 від гостей приніс саме їм чемпіонський титул.

    Дивіться відео останніх секунд основного часу та овертайму.

    Розв'язка в фіналі ВЮБЛ серед дівчат 2002 р.н.
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