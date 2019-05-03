Неймовірна розв’язка у драматичному фіналі юнацької баскетбольної ліги (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фінал ВЮБЛ ФБУ

Баскетболістки дніпровської СДЮСШОР-5-ДВУФК вирвали перемогу у КСЛІ-Київ-Баскет в фіналі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

У неймовірно драматичні боротьбі пройшов фінальний поєдинок ВЮБЛ серед команд дівчат 2002 р.н.

Господарі фінального етапу, який проходив у СК «Меридіан», з КСЛІ-Київ-Баскет змогли переломити несприятливий хід боротьби у вирішальному матчі проти СДЮСШОР-5-ДВУФК з Дніпра.

Ще за секунду до кінця основного ігрового часу киянки мали три очки переваги. Та суперниці змогли зі штрафних зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм.

У додатковій п’ятихвилинці киянки вийшли вперед, але на останніх секундах ривок 6:0 від гостей приніс саме їм чемпіонський титул.

Дивіться відео останніх секунд основного часу та овертайму.

Розв'язка в фіналі ВЮБЛ серед дівчат 2002 р.н.

Читайте також: ФБУ оголосила розширений склад збірної України на чемпіонат Європи